أخبار الاقتصاد اليوم: مزايا حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.. البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع.. المركزي الأوروبي يقرر خفض معدل الفائدة.. وسبائك الذهب تقفز لمستوى قياسي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

قرارات جديدة للرقابة المالية بخصوص السنة المالية لشركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة والاطلاع على كافة الممارسات.

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وزير الاستثمار يشارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة بالقاهرة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي.

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انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 12- 9- 2024

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن انخفاضًا طفيفًا في الأسواق اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024؛ بانخفاض بلغ نحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

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"المستلزمات الطبية" تبحث تأثير إنشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد على المنظومة

تناقش شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة؛ محمد إسماعيل عبده خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الاثنين المقبل الموافق 16 سبتمبر الجاري، الدراسة التي أعدتها الشعبة حول تأثير إنشاء هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، فى مسار تطوير منظومة الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية.

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وزير الاستثمار يؤكد الحرص على تقديم الدعم للاستثمارات المحلية والعالمية

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مدير عام شركة كوكاكولا هيلينيك مصر دان تيموتن، حيث استعرض اللقاء أنشطة واستثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري.

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وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان مستجدات ملفات التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعقد الوزيران اجتماعا تنسيقيا لبحث مستجدات ملفات العمل المشترك ومجالات التعاون.

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الضرائب تكشف مزايا حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية حرص وزير المالية والمصلحة على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التي تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، والتي تقدم حلولًا لكافة التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.

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البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات بجلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

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إيتيدا تكشف نتائج دراسة سوق عمل اختبار البرمجيات في مصر

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، إن صناعة البرمجيات تشهد تحولًا جذريًا بفضل التكنولوجيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي.

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مواصفات هواتف ريلمي realme 12

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات سلسلة هواتف ريلمي realme 12 بإصداراتها المختلفة، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هواتف ريلمي.

مواصفات هواتف ريلمي

تأتي ضمن سلسلة ريلمى reme 12 هواتف realme 12 Pro، والتى تعتبر الأفضل من حيث الكاميرا في هذه الفئة عبر معايير جديدة في مجال التصوير للهواتف الذكية من خلال إمكانيات الكاميرا والتصميم الفريد حيث تتسم بعدسة البيرسكوب الأولى في فئتها، ومزودة بمستشعر سوني IMX890، مما يوفر مستشعر ضوئي استثنائى وتصوير على مستوى رائد حيث تضمن هذه الابتكارات للمستخدمين التقاط صور للحظات مذهلة بكل التفاصيل، مما يجعله أفضل كاميرا هاتف في فئته.

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المركزي الأوروبي يقرر خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى مستويات 3.5%، وذلك في ثاني تحرك لخفض الفائدة خلال 2024.

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عقب قرار خفض أسعار الفائدة، الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع

أنهت جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، مكتسية باللون الأخضر، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة.

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البريد: تشغيل 1500 مكتب بجميع المحافظات خلال إجازة المولد النبوي

أكد عبده علوان، رئيس البريد المصري، أن هيئة البريد اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل عملية صرف معاش تكافل وكرامة بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حيث تقرر تشغيل 1500 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية خلال إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأحد المقبل.

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السبائك تقفز لمستوى قياسي، الذهب يسجل أعلى مستوياته عالميا مع تسارع التضخم

أسعار الذهب في الأسواق العالمية، قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بعد ورود تقرير آخر يفيد بتسارع التضخم بأسرع من المتوقع في الولايات المتحدة، إضافة إلى زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة، الأمر الذي يؤكد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

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سعر القمح يصل لأعلى مستوى منذ شهرين بعد استهداف سفينة حبوب أوكرانية كانت متوجهة إلى مصر

ارتفاع أسعار القمح عالميًا، قفزت أسعار عقود القمح الآجلة بما يصل إلى 2.2%، وذلك بعد إعلان أوكرانيا إن روسيا استهدفت سفينة حبوب بصاروخ.

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