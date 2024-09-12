عقب قرار خفض أسعار الفائدة، الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع

أنهت جميع المؤشرات الأوروبية الرئيسية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع، مكتسية باللون الأخضر، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة.

ارتفاع جميع مؤشرات البورصة الأوروبية

وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعًا بنسبة 0.78%، بينما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.97%.

وفيما يخص القطاعات؛ قفزت أسهم التكنولوجيا والتعدين بنسبة 2% و2.38% على التوالي.

وفي الأسواق الأوربية، سجلت أسهم Novo Nordisk أفضل يوم لها خلال شهر أظهرته بيانات LSEG، حيث ارتفعت بنسبة 3.08% قبل أن تقلص مكاسبها قليلًا وتنهي تعاملات اليوم الخميس بارتفاع بنسبة 2.66%.