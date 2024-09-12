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اقتصاد

سعر القمح يصل لأعلى مستوى منذ شهرين بعد استهداف سفينة حبوب أوكرانية كانت متوجهة إلى مصر

ارتفاع أسعار القمح
ارتفاع أسعار القمح عالميًا، فيتو

ارتفاع أسعار القمح عالميًا، قفزت أسعار عقود القمح الآجلة بما يصل إلى 2.2%، وذلك بعد إعلان أوكرانيا إن روسيا استهدفت سفينة حبوب بصاروخ.

 

روسيا استهدفت سفينة تحمل القمح إلى مصر في المياه المحايدة

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد أعلن على تيليجرام: «إن سفينة تحمل القمح إلى مصر تعرضت للقصف بمجرد مغادرتها المياه الأوكرانية». 

وقال «زيلينسكي»: "يجب ألا يكون القمح والأمن الغذائي هدفًا للصواريخ"، و"نحن ننتظر رد فعل العالم".

 

أسعار الحبوب تسجل ارتفاعات إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة

وعن أسعار الحبوب وفقًا لـ«بلومبرج»  فسجلت ارتفاعًا إلى أعلى مستوياتها خلال الجلسة مع استئناف التداول بعد استراحة الصباح في شيكاغو، ويأتي الصعود قبل صدور تقرير العرض والطلب الشهري الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية في منتصف النهار.

ارتفاع أسعار القمح تسليم ديسمبر

ارتفع سعر القمح تسليم ديسمبر إلى 5.9175 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى خلال اليوم منذ يوليو، قبل تقليص المكاسب.

سعر القمح تسليم ديسمبر صعد 1.1% إلى 5.875 دولار للبوشل في الساعة 8:58 صباحًا بتوقيت شيكاغو.

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التموين: تدبير احتياجات مصر من القمح بنحو 3.8 مليون طن قبل نهاية 2024.. ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لـ 9 شهور.. وتقليل فاتورة الاستيراد

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