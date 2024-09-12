الخميس 12 سبتمبر 2024
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اقتصاد

السبائك تقفز لمستوى قياسي، الذهب يسجل أعلى مستوياته عالميا مع تسارع التضخم

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب في الأسواق العالمية، قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي بعد ورود تقرير آخر يفيد بتسارع التضخم بأسرع من المتوقع في الولايات المتحدة، إضافة إلى زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة، الأمر الذي يؤكد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي

وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الخميس، فإن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنحو 0.2% عن الشهر السابق بعد مراجعة بيانات يوليو بالخفض. 

وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين قد توقع زيادته 0.1%.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية

وعلى صعيد آخر؛ وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، سجلت طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفاعًا بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 7 سبتمبر.

 وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبرج للاقتصاديين قد توقع زيادتنها إلى 226 ألف طلب.

فيما انخفضت عوائد سندات الخزانة وقيمة الدولار بعد البيانات، ليصعد سعر السبيكة بما يصل إلى 1.6% إلى مستوى قياسي جديد عند 2,551.72 دولار للأونصة. 

المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية 

وكان البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ قراره اليوم الخميس بشأن خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في ظل تراجع التضخم نحو 2% والمخاوف بشأن قوة الاقتصاد. 

ودفع ذلك سعر صرف اليورو إلى الارتفاع أمام الدولار، مما أثر على مؤشر قوة الدولار.

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المركزي الأوروبي يقرر خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس

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تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024

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