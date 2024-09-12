الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

أول دولة عربية تسجل حالة إصابة بجدري القردة

جدري القرود، فيتو
جدري القرود، فيتو

ذكر  التلفزيون الرسمي المغربي، في تقرير له اليوم الخميس، أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بـجدري القردة.

وفي وقت سابق، قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مرض جدري القرود متوطن بقارة إفريقيا قبل ظهوره بشكل واضح في الأيام الحالية، ولكن هذه السلالة تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.

 

زيادة حالات جدري القرود في إفريقيا

وأضاف «عابد»، عبر مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد حالات جدري القرود زادت في قارة إفريقيا، خاصة في جمهورية الكونجو الديمقراطية، والتي سجلت 18800 حالة خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى 621 وفاة، مشيرا إلى أن هذا العدد أكثر من العدد الذي سجل بالعام الماضي، وانتشر المرض بشكل كبير إلى الدول المجاورة.

سبب انتشار جدري القرود

وأشار إلى أن قارة إفريقيا سجلت  12 بلدا بها إصابات بالمرض و9 بهم تفش، وأن هناك 35 بلدا سجلت حالات من السلالة الجديدة «إمبوكس» من مرض جدري القرود، حيث إن عدد حالات هذه السلالة عالميا 1400 من ضمنهم 6 وفيات. 

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جدري القرود يتسلل إلى الهند

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دولة عربية تعتزم فرض فحص جدري القردة على القادمين إليها من البلدان الإفريقية

 

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جدري القرود المغرب افريقيا

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