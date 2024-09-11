الخميس 12 سبتمبر 2024
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سياسة

ضوابط صارمة لمواجهة التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية في قانون العمل 

التمييز على أساس
التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية، فيتو

نص مشروع قانون العمل الجديد على مكافحة أي مظاهر للتمييز على أساس الطبقة الاجتماعية، ووضع ضوابط وعقوبات محددة وواضحة ضد كافة المؤسسات التي تنتهج سياسة تمييزية على هذا الأساس. 

 

 حماية حقوق العاملين دون تمييز 

 

ويحظر مشروع القانون، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

 

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

 

عقوبات مخالفة قانون العمل 

 

وحال مخالفة هذا النص السابق ذكره من مشروع القانون  من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.


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