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حوادث

15 سبتمبر، محاكمة عاطل بتهمة الاعتداء على فتاة بالسب والتحرش في السلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

حددت نيابة السلام 15 سبتمبر الجاري لنظر محاكمة عاطل متهم بالتعدي على فتاة بالسب والتحرش بها أثناء سيرها في الشارع بمنطقة السلام.


تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 32 سنة تتهم فيه شاب بالسير وراءها في أحد الشوارع وتوجيه ألفاظ نابية إليها تخدش الحياء، وعندما حاولت نهره ومنعه تعدي عليها بالسب واصفا إياها بألفاظ تعد في القانون سبا وقذفا


واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفتاة التي قالت بأنها عقب تعدي الشاب عليها حاول ضربها فاستغاثت بالأهالي الذين امسكوه.


وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات وقال بأن الفتاة تكيد له ولا يعرفها، بينما أكد الشهود أنهم شاهدوا ما فعل بالمجني عليها .


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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نيابة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

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