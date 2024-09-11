ينتظرون زلة لسان، حملة كامالا هاريس تقرر مراقبة حديث ترامب في المناظرة

تخطط حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس لتفنيد حديث منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في الوقت الفعلي أثناء المناظرة الرئاسية، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

وقال حساب المقر الرئيسي لهاريس في منشور على منصة إكس: "ترامب سيكذب الليلة كثيرًا، لذا سنتحقق من صحة كلامه في الوقت الفعلي".

وتصافح المرشحان في مستهل مناظرتهما التلفزيونية في فيلادلفيا مساء الثلاثاء على شبكة "إيه بي سي".

وتبادل المرشحان للبيت الأبيض المصافحة قبل أن يتجه كلّ منهما إلى أحد جانبي القاعة حيث وقف خلف منصة في قاعة خلت من الجمهور ليبدأ المذيعان بطرح الأسئلة عليهما.

ويمكن لأي طرفة أو زلة لسان أن ترجّح الكفة لصالح مرشح على حساب الآخر، في خضم سباق هو من الأشد تنافسا في التاريخ الحديث للسياسة الأميركية، وتقارب بينهما بحسب استطلاعات الرأي قبل أقل من شهرين على موعد الاقتراع.

وانطلقت قبل قليل المناظرة الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وقالت هاريس في البداية: أومن بطموحات الشعب الأمريكي ولدي خطة لبناء اقتصاد مبني على الفرص وأريد تخفيض الضرائب ودعم الاقتصاد الأمريكي".

ورد ترامب: "لدينا اقتصاد مروع بسبب التضخم وهذا مدمر للطبقة الأمريكية الوسطى".