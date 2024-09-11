بث مباشر، انطلاق المناظرة الرئاسية بين دونالد ترامب وكامالا هاريس
انطلقت قبل قليل المناظرة الرئاسية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في مركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.
وقالت هاريس في البداية: أومن بطموحات الشعب الأمريكي ولدي خطة لبناء اقتصاد مبني على الفرص وأريد تخفيض الضرائب ودعم الاقتصاد الأمريكي".
ورد ترامب: "لدينا اقتصاد مروع بسبب التضخم وهذا مدمر للطبقة الأمريكية الوسطى".
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