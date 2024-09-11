تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام

جددت جهات التحقيق حبس متهم بـ نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم والأمن العام 15 يومًا على ذمة التحقيق.



ووجهت النيابة العامة إلى المتهم خ. م في القضية رقم 1282 لسنة 2024 اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل جماعة إرهابية محظورة.

كما وجهت النيابة إلى المتهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.