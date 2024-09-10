البحرية السنغالية تعلن غرق قارب هجرة أمام سواحلها وانتشال جثامين 26 ضحية

أكدت البحرية السنغالية في منشور على حسابها الرسمى بموقع التواصل اجتماعي "إكس" الثلاثاء، مصرع 26 شخصًا على الأقل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل قبل يومين.

غرق قارب هجرة أمام سواحل السنغال

وتابعت البحرية السنغالية، أنّها انتشلت 17 جثة اليوم الثلاثاء، ليصل عدد الضحايا إلى 26 بعد الإعلان سابقًا عن مصرع تسعة في غرق قارب الهجرة قبالة بلدة مبور الغربية.

وأضافت البحرية السنغالية، أن البحث مستمر، مع وجود العديد من ركاب الزورق في عداد المفقودين.

شهود عيان فى مبور يسردون تفاصيل غرق المهاجرين

وقال شهود عيان في بلدة مبور، إن عشرات الأشخاص صعدوا على متن القارب الذي غرق بعيد إبحاره.

تعد دولة السنغال إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لآلاف الأفارقة الذين يقومون منذ سنوات بالرحلة المحفوفة بالمخاطر في المحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا، وخصوصًا عبر جزر الكناري الاسبانية على متن قوارب مكتظة ومتهالكة.

ووصل أكثر من 22 ألف مهاجر إلى جزر الكناري منذ بداية العام، أي أكثر بمرتين من العام الماضي.