الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (629) من «فيتو» وأبرز عناوينه: معركة «الإجراءات الجنائية»

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من العدد (629) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: خيول أمل دنقل وسلاحف الأنظمة

معركة «الإجراءات الجنائية»

قصة القانون الجنائي في مصر من عصر الفراعنة  إلى دولة  30 يونيو

غضب واسع ضد المشروع الجديد.. ومطالب بضمانات أكبر للحريات

نقابة المحامين: به عوار دستوري ويهدد مهنة المحاماة  والمواطن

برلمانيون: يحقق العدالة الناجزة

نجاد البرعي: مجلس النواب أعد 255 مادة في يومين واستعجال إقراره يثير القلق.. ولا علاقة للحوار الوطني به

أسرار فشل صفقة الموسم في الأهلي

إجبار الصيدليات على شراء مستحضرات التجميل مقابل توفير نواقص الأدوية

موسم الهروب للأزهر

450 ألف طلب للالتحاق بالمعاهد الأزهرية   والإمام الأكبر: من رغب فينا لن نرغب عنه

وائل جسار: أرفض الغناء مع هيفاء وهبي

تأشيرات الزيارة تهدد موسم العمرة

أمل دنقل الإجراءات الجنائية القانون الجنائي الفراعنة 30 يونيو نقابة المحامين المحاماة برلمانيون العدالة نجاد البرعي مجلس النواب الأهلي الصيدليات مستحضرات التجميل وائل جسار العمرة هيفاء وهبى

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