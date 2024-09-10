العدد (629) من «فيتو» وأبرز عناوينه: معركة «الإجراءات الجنائية»

عصام كامل يكتب: خيول أمل دنقل وسلاحف الأنظمة

معركة «الإجراءات الجنائية»

قصة القانون الجنائي في مصر من عصر الفراعنة إلى دولة 30 يونيو

غضب واسع ضد المشروع الجديد.. ومطالب بضمانات أكبر للحريات

نقابة المحامين: به عوار دستوري ويهدد مهنة المحاماة والمواطن

برلمانيون: يحقق العدالة الناجزة

نجاد البرعي: مجلس النواب أعد 255 مادة في يومين واستعجال إقراره يثير القلق.. ولا علاقة للحوار الوطني به

أسرار فشل صفقة الموسم في الأهلي

إجبار الصيدليات على شراء مستحضرات التجميل مقابل توفير نواقص الأدوية

موسم الهروب للأزهر

450 ألف طلب للالتحاق بالمعاهد الأزهرية والإمام الأكبر: من رغب فينا لن نرغب عنه

وائل جسار: أرفض الغناء مع هيفاء وهبي

تأشيرات الزيارة تهدد موسم العمرة