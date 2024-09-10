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رياضة

رئيس إنبي: الزمالك لا يملك حق تقرير مصير محمد حمدي

أيمن الشريعي، فيتو
أيمن الشريعي، فيتو

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن صفقة انتقال محمد حمدي ظهير أيسر الفريق إلى نادي الزمالك، على سبيل الإعارة مهمة للطرفين.

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الزمالك استفاد من اللاعب لأنه الأفضل في الوقت الحالي، وإنبي استفاد استثماريًّا".

وأضاف أيمن الشريعي: "الزمالك له أولوية الشراء فقط وليس أحقية الشراء، وهو بمعنى أن إنبي إذا حصل على عرض من أي نادي يتم عرضه على الزمالك حال رغبته في ضمه نهائيًا بنفس القيمة لكن إنبي غير ملزم بطرح الفكرة على القلعة البيضاء، وقمنا بإعارة اللاعب من أجل تسويقه عن طريق نادي كبير مثل الزمالك، والاستفادة في ما بعد".

وقال رئيس إنبي: "حال انتهاء الإعارة تنتهي فكرة أولوية الزمالك ويتم تفعيلها أثناء الموسم فقط، ومصير محمد حمدي في يد إنبي فقط".

 

الزمالك يضم لاعب إنبي 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشهد عقد إعارة محمد حمدي من إنبي إلى الزمالك بنودا مثيرة للجدل ومختلفة، على خطى ما حدث في عقد انتقال زياد كمال من صفوف الفريق البترولي أيضا لصفوف الأبيض. 

 

بنود إعارة محمد حمدي إلى الزمالك 

ومن ضمن البنود التي وضعها نادي إنبي في العقد هي حصول الفريق البترولي على 300 ألف جنيه عن كل دور سيتخطاه الزمالك في الكونفدرالية، ومليون جنيه حال تتويج الزمالك باللقب. 

كما تم وضع بند أولوية الشراء في عقد إعارة محمد حمدي للزمالك مما يعني يجب على الزمالك إذ أراد شراء اللاعب أن يقدم عرضا ماديا بنفس أعلى قيمة جاءت لشراء محمد حمدي في الصيف المقبل أي بعد انتهاء الإعارة.

 

فيما يحصل الزمالك على نسبة 5٪ إذا تم بيع اللاعب إلي ناد آخر نهاية الموسم.

وعلمت فيتو أن تكلفة استعارة محمد حمدي هي 3 ملايين جنيها. 

 

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي 

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.

 

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الزمالك نادي إنبي محمد حمدي رئيس انبي

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