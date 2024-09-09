دوري الأمم الأوروبية، النرويج تتعادل مع النمسا 1-1 في الشوط الأول
انتهي الشوط الأول من مباراة النمسا والنرويج بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في المباراة التي تجمع بينهم اليوم في إطار الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
وافتتح فيلكس التسجيل لصالح النرويج في الدقيقة التاسعة، ثم تعادل سابيترز لمنتخب النمسا في الدقيقة 37.
البرتغال تفوز على إسكتلندا
وفاز منتخب البرتغال على نظيره إسكتلندا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تقام بينهما مساء أمس الأحد، في إطار الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
وجاء هدف إسكتلندا عن طريق اللاعب سكوت ماكتومناي في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول والمباراة.
وتعادل للبرتغال اللاعب برونو فرنانديز في الدقيقة 54، وسجل كريستيانو رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 88 من عمر المباراة.
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