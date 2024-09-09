تنطلق غدا.. نظام جديد للانتخابات البرلمانية الأردنية للمرة الأولى في التاريخ.. 36 حزبا يتنافسون والكوتة لحماية الاقليات

تُعقد غدا العاشر من سبتمبر الانتخابات البرلمانية الأردنية لعام 2024، والتي ستشهد فيها الدائرة العامة قوائم يشترط أن تكون حزبية بشكل كامل لأول مرة في تاريخ انتخابات البرلمانات الأردنية.

وتسمح هذه الانتخابات لكل مقترع أن يدلي بصوتين اثنين (واحد على مستوى الدائرة المحلية الانتخابية وآخر على مستوى الدولة) عبر التصويت لقائمة محلية ومترشحين فيها وعبر التصويت لقائمة حزبية كذلك.

وضمن 38 حزبا مسجلا في الأردن، ترشح منها 36 حزبا عن الدائرة العامة، وحزبان للدوائر المحلية.

ما الجديد في هذه الانتخابات؟

قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد خير الرواشدة، لبي بي سي، إن الدائرة العامة التي يترشح فيها الأحزاب ويشترط أن يكون كل من فيها حزبيين تعتبر جديد هذه الانتخابات، والتي خصصها القانون رقم 4 للعام 2022 وتعديله للقوائم الحزبية المرشحة ولها 41 مقعدا من مجلس النواب المقبل على أن تزيد هذه النسبة إلى 50 في المئة في الانتخابات المقبلة و65 في المئة في الانتخابات التي تليها.

وستبدأ عملية الاقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت عمّان - الرابعة صباحًا بتوقيت غرينيتش- وستنتهي في السابعة مساء - الرابعة مساء بتوقيت غرينيتش - دون أي تمديد، بحسب الهيئة التي أكّدت أن مجلس المفوضين لا يملك صلاحية التمديد في هذه الانتخابات.

وبحسب مصدر في الهيئة، فإن عدم تمديد ساعات الانتخاب يهدف إلى تجنب استخدام المال الأسود (شراء أصوات) الذي يؤثر على الناخبين ويستخدم في الساعات الأخيرة عادة، على حد وصفه.

أشار الرواشدة إلى أن الفارق بين الدائرة العامة المخصصة للأحزاب والدائرة العامة الوطنية التي أجريت بموجبها الانتخابات في عام 2013 أن تشكيلها كان لا يشترط أن يكون من فيها حزبيين، كما يعتبر تطبيق مبدأ العتبة (نسبة الحسم) في هذه الانتخابات لأول مرة.

العتبة الانتخابية

تعرف العتبة (نسبة الحسم) بأنها الحد الأدنى من الأصوات التي يجب أن تتجاوزها أي قائمة حتى تتدخل للمنافسة على مقاعد في البرلمان.

الدائرة الانتخابية العامة، تبلغ فيها العتبة 2.5 في المئة، وكمثال؛ اذا كان هناك مليون مقترع (يجري ضرب مليون في 2.5في المئة) وتكون العتبة هنا (25 ألف صوت) يجب أن تتجاوزه كل قائمة حزبية حتى تدخل على المنافسة.

وفي الدوائر الانتخابية المحلية تبلغ فيها العتبة 7 في المئة، وكمثال؛ اذا كان عدد المقترعين الكلي في دائرة معينة مئة ألف (يجري ضرب مئة ألف في 7 في المئة) وتكون العتبة هنا (7 آلاف صوت)، أي كل قائمة يجب أن تتجاوز هذا العدد من الأصوات حتى تتدخل على المنافسة.

ما هي الـكوتا؟

عرف الكوتا بأنها المقاعد التي خصصها القانون الأردني للفئات التالية: النساء، والمسيحيون والشركس والشيشان. وجاءت حماية للأقليات، على أن تكون مقاعدهم تمثل حدا أدنى دون تحديد سقف لأعدادهم على المسار الحر التنافسي.

عدد المقاعد

يبلغ عدد المقاعد التي ستكون تحت قبة البرلمان 138 مقعدا على مستوى الأردن، تتقسم؛ 41 مقعدا للدائرة العامة، و97 مقعدا للدوائر المحلية، منها 18 مقعدا مخصصا للنساء (كوتا) وبواقع مقعد واحد عن كل دائرة انتخابية محلية، بالإضافة إلى ما تحصده الأحزاب من مقاعد نيابية لمن تجاوزت العتبة ودخلت في سباق التنافس.



تتضمن الانتخابات 18 دائرة محلية؛ حيث يكون الترشح خلال هذه الدوائر من خلال قوائم وليس بشكل فردي وفي كل دائرة يكون هناك مقعد للمرأة من خلال (كوتا)، وللمسيحيين والشركس والشيشان خُصص لهم مقاعد (كوتا) أيضا في بعض الدوائر كما بإمكانهم التنافس خارج الـ (كوتا) بشكل حر وهذا يزيد من فرصهم بالفوز على عكس الانتخابات السابقة.

دائرة عامّة واحدة؛ وتعني أن كل الأردن عبارة عن دائرة واحدة حيث يتمكن المقترع من التصويت فيها من أي محافظة في الأردن أيا كانت، والمتنافسين عبر هذه الدائرة يجب أن يكونوا ضمن قوائم أو ائتلافات حزبية ولا يمكن لمرشح أن يترشح بشكل فردي، وبالغالب تتضمن تنوعا من نساء وشباب.

الترشح على الدوائر الانتخابية المحلية أو العامة الحالية في هذه الانتخابات سيكون عبر القوائم فقط.

قوائم نسبية مغلقة ومفتوحة

في الدائرة العامة؛ يكون الترشح محصورا بالقوائم الحزبية ووفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة، وتعني النسبية هنا أن القائمة تحصل على عدد من المقاعد يساوي نسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد المقترعين، أما مغلقة فتعني أن الناخب أو الناخبة سيقومون باختيار القائمة فقط دون اختيار المترشحين أو المترشحات داخلها.

في الدوائر المحلية؛ يكون الترشح فيها من خلال قوائم حزبية أو غير حزبية ووفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، وهذا يعني أن الناخب أو الناخبة بإمكانهم اختيار قائمة واحدة فقط من القوائم المترشحة بالإضافة لاختيار مترشح أو مترشحة أو أكثر ضمن هذه القائمة.

المرأة والشباب

أتاح قانون الانتخاب الجديد فرصا جديدة للنساء والشباب، فعلى مستوى الدوائر المحلية جرى رفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة (كوتا) من 15 إلى 18 مقعدا.

كما أتاح الفرصة للمرأة الراغبة بالترشح بتحديد مسار الترشح، إما عن طريق مسار الـ (كوتا) أو عن طريق على مسار التنافس.

وفي القوائم الحزبية؛ يشترط لتشكيلها أن تضم إمرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وأخرى ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.

وحول فئة الشباب في القوائم الحزبية؛ يجب أن تضم شابا أو شابة يقل عمره أو عمرها عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين.

يذكر أن ترتيب المترشحين والمترشحات في القائمة الحزبية مهم جدا لأنه يلعب دورا في تحديد الفائزين والفائزات بالمقاعد التي ستحصل عليها القائمة الحزبية.

"المواطن يعاني من التخويف والعزوف عن الأحزاب"

تقول وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية لدى إجابتها عن سؤال حول ضعف الأحزاب السياسية في الأردن، إن "المواطن لا زال يعاني من ثقافة التخويف والعزوف عن الأحزاب والانتساب إليها، كذلك لعدم معرفة المواطن بحقوقه السياسية".

وتضيف أن "معظم الأحزاب تتبع بتكوينها الداخلي الأحزاب الشمولية؛ أي أن الشخص الذي أسس الحزب يبقى رئيسا للحزب متحكما بأجوره مسيطرا علية لا يحقق الديمقراطية الداخلية ولا يجري تداولا للمواقع القيادية على أسس ديمقراطية خلافًا لمفهوم الحزب السياسي المبني على العمل الجماعي والمنافسة على أساس الكفاءة والتشاركية".

عدد الناخبين المسجلين

يبلغ عدد الناخبين المسجلين على جداول الانتخاب أي من يحق لهم الانتخاب 5.115.219 ناخبا، ونسبة الذكور بينهم 47.4 في المئة فيما نسبة الإناث: 52.6 في المئة.

ويعتبر الشباب (تحت سن 35 عاما ) من الأعمدة الرئيسية في هذه الانتخابات حيث يمثلون نحو نصف الناخبين وبنسبة بلغت نحو 46 في المئة، فيما يبلغ عدد الذين يصوتون لأول مرة (ممن بلغوا 18 عاما) نحو 600 ألف ناخب وناخبة بنسبة 11.5 في المئة.



الدائرة العامة

ترشح في الدائرة الانتخابية العامة (الحزبية) 686 مرشحا ضمن 25 قائمة، بينهم؛ 499 من الذكور و187 من الإناث، بينهم شباب (أقل من 35 عاما) 107 ذكور و47 إناث.

وبلغ عدد الأحزاب التي تقدمت بطلب ترشح 36 حزبا، وعدد التحالفات الحزبية 5 ضمت 16 حزبا.

الدوائر المحلية

ترشح في الدوائر المحلية 954 مرشحا ضمن 174 قائمة، بينهم؛ 759 من الذكور و195 من الإناث، بينهم شباب (أقل من 35 عاما) 60 مرشحا، والحزبيين من المرشحين في الدوائر المحلية 269 مرشحا.