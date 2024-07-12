الشعر التالف مشكلة تعانى منها بعض الفتيات وللأسف يؤثر على مظهرهن بشكل سلبى مايدفعهن بالبحث عن أفضل طرق إصلاح الشعر.

ولاصلاح الشعر التالف يجب على الفتيات العناية الجيدة بتغذية الشعر داخليا وخارجيا حيث التغذية السليمة وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

وصفة طبيعية لإصلاح الشعر المتضرر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لإصلاح الشعر المتضرر الخشن والجاف.

المكونات:-

2 ملعقة شوفان

2 ملعقة بذور الكتان

2 كوب ماء

ملعقة زيت جوز الهند

الطريقة:-

نحضر مقلاة ونضع بها الشوفان وبذور الكتان والماء.

نرفع الخليط على النار ونتركه يغلي لمدة 5 دقائق.

نرفع الخليط من على النار ونصفيه وهو ساخن.

نأخذ الجل الناتج ونحفظه فى علبة محكمة الغلق وصلاحيتها أسبوع.

عند الاستخدام نحضر بولة عميقة ونضع بها ملعقة زيت جوز الهند مع كمية من جل الشوفان وبذور الكتان وتكون مناسبة لحجم الشعر.

نقلب جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ندلك فروة الرأس جيدا بالخليط ونتركه لمدة نصف ساعة.

نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

اصلاح الشعر التالف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.