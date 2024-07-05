تساقط الشعر من المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا لأسباب عديدة، وللأسف كثرة التساقط يؤثر على كثافة الشعر وجماله ما يزعج الفتيات كثيرا.

وتساقط الشعر مشكلة يجب الإهتمام بعلاجها من خلال التغذية السليمة وبعض المكملات الغذائية مع شرب الماء الوفير، وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر من الجذور.

وصفة الروزماري لوقف تساقط الشعر

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة الروزماري لوقف تساقط الشعر وزيادة كثافته.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من أوراق الروز ماري الطازجة أو المجففة

كوبان من الماء

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

بضع قطرات من زيت اللافندر

الطريقة:

ضعى أوراق الروز ماري في قدر.

أضيفي الماء إلى القدر وضعيه على النار حتى يغلي.

بعد غليان الماء، خففى الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة.

ارفعى القدر عن النار واتركيه ليبرد.

صفِّى مغلي الروز ماري للتخلص من الأوراق.

ثم امزجى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع مغلي الروز ماري، وبضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي لإضافة رائحة لطيفة ولتحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

وبعد غسل شعرك بالشامبو والبلسم كالمعتاد، اشطفى شعرك بمغلي الروز ماري.

ثم دلكى فروة الرأس بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز تدفق الدم.

لا تحتاجى لشطف الشعر بالماء بعد استخدام مغلي الروز ماري.

يمكن استخدام هذا الشطف الطبيعي مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، للحصول على أفضل النتائج.

وقف تساقط الشعر

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.