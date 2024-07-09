طبيبة قلب تحذر من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة: يسبب نوبة قلبية

قالت الدكتورة جميلة نصر استاذ أمراض القلب ورئيس المجلس العلمي بزمالة القلب المصرية أن الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة يسبب فقدان السوائل بالجسم بدرجة كبيرة ومعدل أسرع مما يسبب جفاف بالجسم وهبوط في الدورة الدموية وانخفاض في ضغط الدم.

جهد أكبر للقلب لدفع الدم الى جميع أنحاء الجسم

وأشارت إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من العرق وفقدان السوائل والأملاح وحدوث تغير في التوازن ويسبب تفتح في الأوعية الدموية وجهد أكبر للقلب لدفع الدم الى جميع أنحاء الجسم.

وأوضحت الدكتورة جميلة نصر أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف يسبب الإجهاد الحراري ومن أعراضه الدوخة والغثيان والتشنجات والعرق الغزير والإرهاق مؤكدة ان انخفاض ضغط الدم بشدة يسبب نوبة قلبية.

النوبة القلبية

ما هي الأزمة القلبية الصامتة؟

الأزمة القلبية الصامتة هي مشكلة طبية تحدث في القلب يمكن أن يحدث دون أن تدرك ذلك.

ومثل أي أزمة قلبية، الأزمة القلبية الصامتة هي نتيجة لإضطراب تدفق الدم إلى عضلة القلب، ويحدث هذا غالبًا عندما تمنع جلطة دموية الدورة الدموية جزئيًا أو كليًا في الشريان التاجي، وبدون إمدادات ثابتة من الدم، تعاني أنسجة عضلة القلب ويمكن أن تموت في النهاية.

كيف تحدث الأزمة القلبية الصامتة؟

في بعض الحالات، يمكن أن تحدث نوبة قلبية صامتة دون أي أعراض ملحوظة، وقد لا تكتشف إلا بعد أسابيع أو أشهر من الإصابة بالأزمة القلبية الصامتة.

يعاني بعض الأشخاص الذين يصابون بأزمات قلبية صامتة من أعراض خفية أو غامضة قد ترجع إلى الأنفلونزا أو عسر الهضم أو مجرد الشعور بالتعب بشكل خاص.

يمكن أن تسبب الأزمة القلبية الصامتة أيضًا ألمًا في الفك أو الرقبة أو الكتفين أو الجزء العلوي من الظهر وضيق التنفس هو أيضًا أحد الأعراض الشائعة للنوبات القلبية.

أعراض الأزمة القلبية

قد يعاني كل من الرجال والنساء من آلام في الصدر أثناء أي نوع من النوبات القلبية، ولكن النساء أكثر عرضة للإصابة بأعراض النوبات القلبية التقليدية.

وفقا لجمعية القلب الأمريكية، وتشمل هذه:

آلام الفك والرقبة

غثيان

أعراض تشبه اعراض الانفلونزا

دوخة

عندما تحدث الأعراض في النوبات القلبية الصامتة، فقد تستمر لبضع دقائق أو لفترة أطول، غالبًا ما تبدأ هذه الأعراض ببطء ثم تتفاقم تدريجيًا، أو قد تأتي وتذهب.

عندما يعاني القلب من انخفاض مؤقت في تدفق الدم، يمكن أن يتطور نوع من آلام الصدر يسمى الذبحة الصدرية.