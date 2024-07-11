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خارج الحدود

واشنطن بوست: وقف إطلاق النار بغزة أصبح في متناول اليد

غزة، فينو
غزة، فينو

 أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الخميس، بأنه يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة أصبح في متناول اليد.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسئول أمريكي كبير، إنه تم التوصل للإطار العام للاتفاق، والطرفان يتفاوضان الآن على تفاصيل كيفية تنفيذه.

 

محادثات القاهرة والدوحة

 ونقلت عن المسئول الأمريكي قوله إنه على الرغم من وجود إطار، فإن الاتفاق النهائي ربما لا يكون وشيكا والتفاصيل معقدة وستستغرق وقتا طويلا.

وتأتي هذه البشائر بعد محادثات مكثفة في القاهرة والدوحة بين المسئولين الأمريكيين والمصريين والقطريين والإسرائيليين.

 

وأفاد موقع “أكسيوس” نقلا عن 4 مصادر إسرائيلية وأمريكية، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشئون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، اجتمعا مع كبار المسئولين الأمنيين الإسرائيليين والمصريين في القاهرة الاثنين لمناقشة اتفاق الرهائن في غزة ووقف إطلاق النار.

 

اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار

وعقد بيرنز وماكجورك محادثات ثلاثية مع المصريين والإسرائيليين، بالإضافة إلى اجتماعات منفصلة، للاتفاق على تبادل الاسرى ووقف إطلاق النار.

وبعد المحادثات في القاهرة، ذهب ماكجورك إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت.

 

اتفاق وقف إطلاق النار للرهائن

كما توجه بيرنز أيضا إلى الدوحة، أمس الأربعاء، لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث اتفاق وقف إطلاق النار .

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