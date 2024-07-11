واشنطن بوست: توافق على مبادئ عامة للصفقة تشمل حكما مؤقتا في غزة دون سيطرة حماس أو إسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن هناك توافق على مبادئ عامة للصفقة تشمل حكم مؤقت في قطاع غزة دون سيطرة حماس أو إسرائيل.

كما أفادت قناة إسرائيلية، أمس الأربعاء، أن هناك تقدما في المحادثات مع حركة "حماس" بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هدف المباحثات الجارية حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس هو إيجاد حلول سريعة للملفات الشائكة بين الطرفين.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه لوحظ خلال المفاوضات إحراز تقدم كبير بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

وأمس عبر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عن "تفاؤل حذر" بأن الأمور ستمضي في الاتجاه الصحيح خلالمحادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وتأتي تصريحات كيربي بينما من المفترض أن تلتقي وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل في الدوحة، الأربعاء، من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري بارز.