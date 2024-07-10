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خارج الحدود

حماس: استمرار المجازر في غزة يدفعنا للتشبث بمطالبنا خلال المفاوضات

حماس، فيتو
حماس، فيتو

ذكرمسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، أن تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية، من شأنه أي يؤدي إلى تشبّث الحركة الفلسطينية بمطالبها في جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة.

مسؤول في حماس: إسرائيل تحاول الضغط علي حماس للتنازل

وقال العضو في حركة حماس حسام بدران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن إسرائيل تحاول الضغط في المفاوضات، من خلال تكثيف عمليات القصف والتهجير، وارتكاب المجازر.

حرب قطاع غزة، فيتو

وأردف بدران أن إسرائيل تحاو دفع حماس علي التنازل عن بعض المطالب، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تأمل أن تتنازل المقاومة خلال المفاوضات عن مطالبها المشروعة، التي تشمل وقف إطلاق نار كاملًا، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

 جيش الاحتلال يكثف من عملياته العسكرية تزامنا مع المفاوضات

وكان جيش الاحتلال قد كثف مؤخرًا غاراتها على شمال غزة، مع تجدّد القتال العنيف في مدينة رفح بأقصى جنوب القطاع المدمَّر، وفي مناطق أخرى من القطاع المحاصَر استهدفت الضربات 4 مدارس تُستخدم ملاجئ، مُوقِعة قتلى، ما أثار تنديد فرنسا وألمانيا، اللتين اعتبرتا الهجمات غير مقبولة.

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