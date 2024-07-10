الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

حماس: ما تعرض له أسرانا بسجون الاحتلال فاق بأضعاف الوحشية بجوانتانامو وسجن أبو غريب

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة حماس مساء اليوم الأربعاء إن ما تعرض له  الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال فاق بأضعاف الوحشية التي واجهها المعتقلون في جوانتانامو وسجن أبو غريب".

الانتهاكات داخل سجون الاحتلال

واستطردت الحركة: أمام الجرائم التي تعرض لها أسرانا ندعو شعبنا في القدس والضفة لتصعيد الاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه.

من ناحية أخرى أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة هندسية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في حي البرازيل شرق رفح.


كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38295 شهيدا.


ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
 

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حماس سجن أبو غريب جوانتانامو سجون الاحتلال رفح غزة

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