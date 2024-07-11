الخميس 11 يوليو 2024
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صحة ومرأة

كريم طبيعي اقتصادي يشد البشرة ويقضى على البثور السوداء

التجاعيد
التجاعيد

التجاعيد بالبشرة شبح يطارد الفتيات مع التقدم في العمر مايجبر الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة لتأخير ظهور التجاعيد.

والتجاعيد يتم تأخيرها من خلال شرب الماء الوفير والنوم المنتظم وتجنب التوتر والعصبية وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي البشرة.

كريم طبيعي لشد التجاعيد 

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم طبيعي إقتصادي يشد البشرة ويفتحها ويقضى على البثور السوداء.

المكونات:-

ملعقة قهوة

ملعقة نشاء ذرة 

ملعقة لبن بودر 

نصف كوب ماء 

الطريقة:-

  • نحضر مقلاة ونضع بها المكونات الجافة ونخلطها معا جيدا.
  • ثم نضيف الماء ونقلب جيدا حتى تذوب المكونات.
  • ثم نرفع الخليط على النار ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام غليظ.
  • ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد قليلا.
  • ثم نحفظ الكريم فى علبة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.
  • نستخدم الكريم يوميا على البشرة.
  • نأخذ طبقة من الكريم ونفردها على البشرة ونتركها لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
كريم طبيعي لشد التجاعيد 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة للتعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام  ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

-استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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