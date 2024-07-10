الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

السلطات الإندونيسية تواصل البحث عن 35 مفقودًا في انهيارات أرضية

إندونيسيا،فيتو
إندونيسيا،فيتو

أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا، نشر هليكوبتر والمئات من رجال الإنقاذ للبحث عن 35 شخصًا ما زالوا مفقودين، عقب انهيار أرضي في منجم غير قانوني للذهب في جزيرة سولاويسي، أودى بحياة 23 شخصًا على الأقل.

 انهيار منجم أرضي في إندونيسيا

وشهدت منطقة سوواوا بإقليم جورونتالو الإندونيسي، أمس الأول، أمطارًا غزيرة تسببت في حدوث انهيار أرضي مما أدى إلى محاصرة عمال مناجم وبعض السكان الذين يعيشون قرب المنجم.

وقال مسؤول في وكالة البحث والإنقاذ: جرى استئناف جهود البحث، بعد توقفها مؤقتًا، أمس، بسبب الأمطار الغزيرة، مضيفًا أن نحو 400 عامل إنقاذ يشاركون في العملية بدعم من طائرة هليكوبتر، مبينة أنه جرى العثور حتى الآن على 66 ناجيًا رغم الصعوبات التي تواجه عملية الإنقاذ بسبب الوحل واضطرار بعض العمال للسير أكثر من 20 كيلومترًا للوصول إلى موقع الانهيار الأرضي.

وتشهد إندونيسيا انهيارات أرضية بصورة متكررة، ويزيد من خطورتها في كثير من الأحيان إزالة الغابات، وأنشطة التنقيب المخالفة للقانون التي يضطلع بها عدد صغير من الأفراد في مناطق نائية يصعب على السلطات ضبط مثل هذه الأنشطة فيها.

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