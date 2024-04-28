الأحد 28 أبريل 2024
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منوعات

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

براكين اندونيسيا،
براكين اندونيسيا، فيتو

ثار بركان جبل إيبو في شرق إندونيسيا اليوم الأحد، نافثا الرماد في الجو على ارتفاع 3.5 كيلومترات فوق الفوهة، على ما ذكرت السلطات.

ثوران بركان في اندونيسيا

واستمر الثوران الذي بدأ صباحا  أكثر من 3 دقائق، على ما أوضح اكسل رويروي المسؤول في مركز مراقبة البركان في جزر مولوكو (الملوك) الشمالية.

وأضاف "نطلب من المقيمين والسياح قرب جبل إيبو عدم القيام بأي نشاط في دائرة قطرها كيلومتران (حول الفوهة)"، وفقا لفرانس برس.

مستوى الإنذار من البركان 

وأبقى مستوى الإنذار من البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1325 مترا، عند الدرجة الثانية من أصل 4 درجات.

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ولم تصدر السلطات أي أوامر إجلاء في المنطقة، إلا أنها دعت السكان إلى وضع كمامات ونظارات عند خروجهم للاتقاء من الرماد وأمطار بركانية محتملة.

منطقة حزام النار 

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة تشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا كبيرا.

في منتصف أبريل، ثار بركان جبل روانج في شمال البلاد ما أدى إلى إجلاء آلاف السكان.

 مطار مانادو الدولي 

وأغلق مطار مانادو الدولي الواقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر من فوهة البركان لأيام عدة جراء هذا النشاط.

وكانت إندونيسيا تعرضت السبت إلى زلازل بقوة 6.5 درجات على سلم ريختر، مركزه قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء "بي ام كي جي".

وقد شعر سكان العاصمة جاكرتا بالزلزال وعمدوا إلى إخلاء المباني، وكذلك سكان مدينة باندونج المجاورة.

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