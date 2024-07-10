محافظ القليوبية: تحديد مكان مناسب لتجميع الباعة الجائلين ولن يتم تشريدهم

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه لن يسمح بالصور العشوائية من انتشار الباعة الجائلين بالانفاق والكباري بشبرا، وفي ذات الوقت لن يتم تشريد تلك الباعة وقطع أرزاقهم وسيتم تحديد مكان مناسب لتجميع تلك الباعه به مشيرا إلى أن المواطن من حقه المرور بتلك الأنفاق والكباري بسهوله ويسر.

أفراد من الأمن لخدمة أنفاق ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

كما كلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتخصيص 8 أفراد من الأمن وعمال النظافة لخدمة أنفاق ميدان المؤسسة وعلي علي انارته ونظافته بشكل دائم لخدمة المواطنين وتيسيرا عليهم.

تشكيل لجنة من كليات الهندسة لدراسة موقف باكيات الباعة الجائلين.



كما وجه المحافظ السكرتير العام تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة وعين شمس برئاسته لدراسة موقف باكيات الباعة الجائلين الموجودة خلف موقف البخاري بشبرا الخيمة وإمكانيه نقل الباعه الجائلين اليها.



تكليف نائب محافظ القليوبية بمتابعة مستشفي التأمين

وتابع محافظ القليوبية الجولة بتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل للتأمين الصحي والتي تتكون من 2 مبني جاري العمل علي تطوير المبني القديم الرئيس والمكون من 7 طوابق، حيث وجه عطية نائب المحافظ بمباشرة أعمال متابعة أعمال تطوير المستشفي وإعداد وجدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير لدخولها الخدمة لتخدم جميع المستفيدين منها في كافة التخصصات المختلفة.

وعلي هامش الجولة تفقد أعمال التطوير حرص عطيه علي القيام بجولة داخل أقسام المستشفى للإطمئنان على المرضى والخدمات المقدمة اليهم حيث فتح المحافظ حوار اتسم بالود والاخوة مع المرضى ومرفقيهم وتسأل عن جودة الخدمة المقدمة واعدا بحل جميع الشكاوي التي تم طرحها خلال ذلك الحوار مطالبا الطاقم الطبي بحسن معاملة المرضي والتخفيف والتيسير عليهم

حملة لضبط النباشين بشبرا الخيمة

وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه "محافظ القليوبية الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء، كما شدد علي شن حملة لضبط النباشبن وايضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.



بناء علي شكوي سيدة محافظ القليوبية يغلق مخبز بشبرا

وشدد محافظ القليوبية خلال جولته علي ضرورة إحكام الرقابه ومراقبة أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بشكل دائم والعمل علي شن حملات مفاجئة خصوصا علي المخابز وخلال جولة اليوم حرص عطيه علي الاستماع لشكاوي حيث إشتكت أحد السيدات من تدني مستوي الخبز بأحد المخابز بحي غرب شبرا الخيمة وعلي الفور قام المحافظ بحملة مفاجئة علي مخابز المنطقة وقام بغلق أحد المخابز بعد،التأكد من تدني مستوى الخبز وعدم مطابقته للمواصفات القياسية وبيع الدقيق للحصة التموينية حيث اصدر المحافظة توجيهاته بغلق المخبز لمدة شهر وتحويل الحصه الخاصة به لأقرب مخبز.



محافظ القليوبية يتابع مستشفي الناس



وفي ختام الجولة تفقد عطيه المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية، كما تابع المحافظ أعمال تمهيد أرض موقف السيارات لإنشاء محطة تموين سيارات في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة وشركة غازتك

جاء ذلك بحضور كل الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة والاستاذ سمير عمر رئيس مدينة قليوب والدكتور سيد جلال مدير هيئة التامين الصحى بالقليوبية حلمي الزهيري وكيل وزارة التموين والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني.

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