محافظ القليوبية يوجه بتنظيم جدول ترفيهي للأطفال بمؤسسة البنين ببنها

تففقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمؤسسة البنين بمدينة بنها للإطلاع على مستوى الخدمة المقدمة للأطفال جاء ذلك بحضور النائب أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظه والمحاسب محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها رؤوف رمضان مدير المراجعة الداخلية والحوكمة.

محافظ القليوبية يشدد رفع مستوى الخدمه المقدمة للأطفال الايتام

شملت جولة محافظ القليوبية تفقد أقسام الدار حيث تابع عطيه الخدمات المقدمه للأطفال من مستوي الطعام المقدم لهم وكذلك مستوي النظافة وقد شدد عطية على ضرورة رفع مستوى الخدمه المقدمه مؤكدا على أنه سيقوم بزيارتهم مره أخرى ومتابعة تحسين الخدمه المقدمة.



واستمع للنزلاء من مختلف الأعمار عن أحوالهم وآمالهم وطموحاتهم ووعد بتنظيم جدول ترفيهي لهم خلال الشهر لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية والترويحية لرفع مستوي السعادة والتشجيع علي التفوق والتميز خلال الفترة المقبلة ودعم الدار بكافة الموارد اللازمة لضمان إقامة آمنة ومستقرة وظروف معيشية متميزة لهم وقد حرص عطيه في نهاية اللقاء على اخذ صوره جماعيه مع الأطفال.

محافظ القليوبية، الاهتمام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الأيتام

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجده مع الأطفال مؤكدًا أن المحافظة لاتألوا جهدًا في توفيرأوجه الدعم وسبل الحياة الكريمة للاطفال الأيتام والفتيات اليتميات فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع مشيرًا إلى أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم لتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة الخدمات الإجتماعية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدًا بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدور للأطفال مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية وجميع مطالب الأطفال.