الأربعاء 10 يوليو 2024
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انتظام لجان الثانوية العامة بالقليوبية (صور)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024بالقليوبية، فيتو

انتظم طلاب الثانوية العامة بالقليوبية اليوم داخل لجان الامتحانات حيث يؤدي  48541 طالبا وطالبة بـ 105 لجان  امتحاناتهم بـ 12 إدارة تعليمية، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة  لرؤساء اللجان،  فيما حرص اولياء الامور علي انتظار ذويهم امام اللجان.  

 

دخول طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الجيولوجيا والرياضة وعلم النفس بالغربية (بث مباشر)

بدء امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو، امتحانات مواد الجبر والهندسة الفراغية والجيولوجيا وعلم النفس والاجتماع.

 

امتحانات الثانوية العامة 2024بالقليوبية، فيتو 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا من الساعة التاسعة صباحًا ولمدة 3 ساعات، فيما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع لمدة 3 ساعات، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان مادة الجبر  والهندسة الفراغية لمدة ساعتين. 

امتحانات الثانوية العامة 2024بالقليوبية، فيتو 
امتحانات الثانوية العامة 2024بالقليوبية، فيتو 

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