الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقيب المهندسين بالقليوبية: نستهدف الارتقاء بمستوى الأعضاء مهنيا وعلميا

افتتاح مركز التدريب
افتتاح مركز التدريب بنقابة المهندسين بالقليوبية، فيتو

افتتحت نقابة المهندسين بالقليوبية  المركز العلمي للتدريب الهندسي وتم  علي هامش الافتتاح توقيع بروتوكول لتدريب المهندسين علي احدث الانظمة العلمية في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي السريع.

 

محافظ القليوبية يبحث مقترح إنشاء مطلع الطريق الزراعي القاهرة -اسكندرية ببنها

محافظ القليوبية يكلف بمراعاة المواصفات القياسية لأعمال الرصف

تدريب المهندسين بالقليوبية

تأتي الفاعليات برعاية المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين  بالقليوبية، المهندس تامر رمضان امين عام النقابة،المهندسه الاء قمر رئيس لجنه التدريب.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق عبد العزيز والدكتور سيد علي  عميد كليه هندسه بنها، الدكتور فهمي صلاح عبد الحليم وكيل كلية هندسة بنها. 

 

اوضح المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبيه ان النقابه تولي جهدا كبيرا لتدريب المهندسين في كافه المجالات المختلفه لان المهندس حاليا ينافس ليس على مستوى المحلي فقط وانما على المستوى العالمي وان النقابه تهدف من خلال هذا التدريب في التيسير على مهندسي القليوبيه في تلقي كافه الدورات الخاصه بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي التدريب المهني والإداري  مما يساهم في بناء شبكة علاقات احترافية قوية.

 اضاف مجاهد ان فترة التدريب تسمح بتبادل المعرفة والخبرات، وتوفر فرصًا لإقامة علاقات تعاونية وشراكات مستقبلية، ما يزيد من فرص الحصول على وظائف عالية الجودة وفرص تقدم مهني مستقبلية، مؤكدا ان النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج للتاهيل لسوق العمل وزياده كفاءة المهندسين.

اشار الى أن  البروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس مهنيا وعلميا وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال مركز متخصص في مجال التدريب  وله خبرات كبيرة واسهامات فعاله في هذا الملف.

 

افتتاح مركز التدريب بنقابة المهندسين بالقليوبية،  فيتو

اشارت المهندسه الاء قمر رئيس لجنه التدريب الى ان تلك الخطوه هي بدايه لتغير جذري في ملف التدريب بنقابه المهندسين بالقليوبية معناها هي النواه لمزيد من البروتوكولات والمشروعات لتطوير المهندس بمحافظه القليوبية.

 

 واضافت ان لجنة  التدريب وضعت  خطتها مستندة علي العمل على تجهيز هذا المعمل بشكل يليق بمهندسي القليوبية حيث تضع النقابة تدريب المهندسين على رأس اولوياتها لرفع مستوى شباب المهندسين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل بشكل مشرف لتنطلق مصر نحو التقدم بخطاهم وذلك طبقا لرؤية مصر 2030لرفع مستوي مصر من خلال تدريبهم  علميا وعمليا علي اعلي مستوي.

 

أكد  الدكتور سيد علي عميد كلية الهندسة ببنها ان هناك فجوه بين سوق العمل والدراسات الاكاديميه وهو ما التفتت اليه كليه الهندسه ببنها وقامت بتعديل اللائحه الخاصه بها لتتناسب مع تطور التكنولوجية الحديثة.

اوضح الدكتور فهمي ان كليه الهندسه ببنها  ان الكلية تولي  اهتماما خاصا بتدريب الطلاب في ظل التطور التكنولوجي السريع والتحول الرقمي واصبح الطالب يحصل على تدريبين بدلا من تدريب واحد بالاضافه الي  الكليه لديها اعضاء هيئه تدريس حصلوا على الدراسات العليا من دول متقدمه ولديهم كافه الامكانيات المحلية والدولية.

 

 

افتتاح مركز التدريب بنقابة المهندسين بالقليوبية،  فيتو

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس مصطفى مجاهد المحلى نقابة المهندسين بالقليوبية نقابة المهندسين محافظ القليوبية

مواد متعلقة

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 24، أميرة تواجه زين وتطلب الطلاق وزواج أمجد وسارة

يورو 2024، إسبانيا تفوز على فرنسا 2ـ1 وتتأهل للمباراة النهائية (فيديو وصور)

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حريق طنطا، وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين

تامر عاشور يستقبل مولودته الجديدة "سيلينا"

الأكثر قراءة

شبانة عن بيان اتحاد الكرة بشأن إبراهيم عادل: خرج من الغرف المغلقة وضحكوا على الأهلي

أخبار مصر: فيتو تنفرد بنشر عقد أحمد رفعت مع الوحدة الإماراتي، انتشار أدوية مضروبة بالأسواق، وفاة نائب شهير بمجلس الشيوخ

رئيس النصر: ما يفعله اتحاد الكرة قمة الفساد ولن نلعب إلى مباراة بيراميدز

انفعل وخرج عن شعوره، مقدمة نارية لـ إبراهيم عبد الجواد بسبب ما فعله دياب بـ أحمد رفعت (فيديو)

بدء دخول طلاب الثانوية العامة إلى اللجان لأداء امتحانات الجبر والجيولوجيا وعلم النفس

بعثة المنتخب الأولمبي تغادر اليوم إلى فرنسا لخوض منافسات أولمبياد باريس

وفاة النائب حمادة القرشي عضو مجلس الشيوخ عن دائرة ديروط

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

منوعات

المزيد

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

لحظة انطلاق الصاروخ أريان 6 الأوروبي في رحلته الأولى للفضاء (فيديو)

متطرفة ومكانها السجن، أرملة نافالني على قائمة "المطلوبين" في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم في السوق الثلاثاء

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 09-07-2024 في ختام التعاملات

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 09- 07- 2024

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 10-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية