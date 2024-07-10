نقيب المهندسين بالقليوبية: نستهدف الارتقاء بمستوى الأعضاء مهنيا وعلميا

افتتحت نقابة المهندسين بالقليوبية المركز العلمي للتدريب الهندسي وتم علي هامش الافتتاح توقيع بروتوكول لتدريب المهندسين علي احدث الانظمة العلمية في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي السريع.

تدريب المهندسين بالقليوبية

تأتي الفاعليات برعاية المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، المهندس تامر رمضان امين عام النقابة،المهندسه الاء قمر رئيس لجنه التدريب.

جاء ذلك بحضور المهندس طارق عبد العزيز والدكتور سيد علي عميد كليه هندسه بنها، الدكتور فهمي صلاح عبد الحليم وكيل كلية هندسة بنها.

اوضح المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبيه ان النقابه تولي جهدا كبيرا لتدريب المهندسين في كافه المجالات المختلفه لان المهندس حاليا ينافس ليس على مستوى المحلي فقط وانما على المستوى العالمي وان النقابه تهدف من خلال هذا التدريب في التيسير على مهندسي القليوبيه في تلقي كافه الدورات الخاصه بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي التدريب المهني والإداري مما يساهم في بناء شبكة علاقات احترافية قوية.

اضاف مجاهد ان فترة التدريب تسمح بتبادل المعرفة والخبرات، وتوفر فرصًا لإقامة علاقات تعاونية وشراكات مستقبلية، ما يزيد من فرص الحصول على وظائف عالية الجودة وفرص تقدم مهني مستقبلية، مؤكدا ان النقابة تهتم بشكل كبير بتدريب المهندسين ودعم حديثي التخرج للتاهيل لسوق العمل وزياده كفاءة المهندسين.

اشار الى أن البروتوكول يستهدف الارتقاء بمستوى المهندس مهنيا وعلميا وتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، من خلال مركز متخصص في مجال التدريب وله خبرات كبيرة واسهامات فعاله في هذا الملف.

افتتاح مركز التدريب بنقابة المهندسين بالقليوبية، فيتو

اشارت المهندسه الاء قمر رئيس لجنه التدريب الى ان تلك الخطوه هي بدايه لتغير جذري في ملف التدريب بنقابه المهندسين بالقليوبية معناها هي النواه لمزيد من البروتوكولات والمشروعات لتطوير المهندس بمحافظه القليوبية.

واضافت ان لجنة التدريب وضعت خطتها مستندة علي العمل على تجهيز هذا المعمل بشكل يليق بمهندسي القليوبية حيث تضع النقابة تدريب المهندسين على رأس اولوياتها لرفع مستوى شباب المهندسين وتمكينهم من اقتحام سوق العمل بشكل مشرف لتنطلق مصر نحو التقدم بخطاهم وذلك طبقا لرؤية مصر 2030لرفع مستوي مصر من خلال تدريبهم علميا وعمليا علي اعلي مستوي.

أكد الدكتور سيد علي عميد كلية الهندسة ببنها ان هناك فجوه بين سوق العمل والدراسات الاكاديميه وهو ما التفتت اليه كليه الهندسه ببنها وقامت بتعديل اللائحه الخاصه بها لتتناسب مع تطور التكنولوجية الحديثة.

اوضح الدكتور فهمي ان كليه الهندسه ببنها ان الكلية تولي اهتماما خاصا بتدريب الطلاب في ظل التطور التكنولوجي السريع والتحول الرقمي واصبح الطالب يحصل على تدريبين بدلا من تدريب واحد بالاضافه الي الكليه لديها اعضاء هيئه تدريس حصلوا على الدراسات العليا من دول متقدمه ولديهم كافه الامكانيات المحلية والدولية.

افتتاح مركز التدريب بنقابة المهندسين بالقليوبية، فيتو

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