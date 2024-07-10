حريق بمركز شباب بنها والدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه

سيطرت قوات الحماية المدنية بـالقليوبية على حريق محدود بمركز شباب بنها، تم الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق بمركز شباب بنها بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بلاغًا بنشوب حريق بمركز شباب بنها تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن السبب حدوث ماس كهربائي وتمت السيطرة عليه فورًا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي السطور التالية تقدم "فيتو" نصائح بالخطوات اللازم اتباعها حال تعرض عداد الكهرباء في المنازل أو المحال التجارية للاحتراق، كما نشرتها الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك" سابقًا.

- عند تعرض عداد الكهرباء للاحتراق، على الفور يقوم المشترك بفصل التيار الكهربائي من لوحة التحكم.

2- يتصل المشترك على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على رقم 121 للابلاغ عن المشكلة.

3- استخدام طفايات حريق للسيطرة على الحريق.

4- البعد عن استخدام المياه في الإطفاء.

5- إخلاء المنطقة الموجود بها العداد لحين السيطرة على الحريق تحسبًا لوجود ماس كهربائي بالمنزل.