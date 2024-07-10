محافظ القليوبية: تذليل العقبات لسرعة تشغيل مشروعات حياة كريمة

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تم من خلالها من مشروعات تخص قطاعات البنية التحتية والبنية الخدمية والمشروعات البيئية المختلفة بها في كافة القطاعات كما أشار سيادته على انه جارى الوقوف على كافة التحديات التى تواجه المشروعات الحالية بالمرحلة الأولى بالمبادرة بمركز شبين القناطر وأنه جاري العمل على قدم وساق لسرعة تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية بمراكز طوخ وقليوب والخانكة.

جاء ذلك أثناء المناقشة مع وفد مؤسسة حياة كريمة اثناء تقديم التهنئة لثقة القيادة السياسية في لتولي منصب محافظ القليوبية وتهنئة الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ لتجديد الثقة.

جاء ذلك بحضور وفد مؤسسة حياة كريمة العقيد احمد عيد مدير مكتب حياة كريمة بالقليوبية ومصطفى السيد المنسق العام للمحافظة ومحمد راضى نائب المنسق العام للمحافظة والدكتور احمد مصطفى منسق مركز بنها.