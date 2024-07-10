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بنت القليوبية الأولى على الدبلومات الفنية الزراعية: حلمي أكون مهندسة وقاطعت التليفزيون (صور)

الأولى على الدبلومات
الأولى على الدبلومات الفنية، فيتو

اوائل الدبلومات الفنية، عبرت هاجر خالد إبراهيم الأولى على الدبلومات الفنية القسم الزراعي نظام الخمس سنوات مدرسة مسطرد الزراعية المتقدمة عن فرحتها كونها ضمن الأوائل الدبلومات الفنية وتحقيق حلمها بالالتحاق بكلية الزراعة قسم علوم أغذية لتصبح مهندسة جودة.

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الأولى على الدبلومات الفنية من القليوبية 

وأضافت في تصريح خاص لـ فيتو أنها كانت تذاكر 8 ساعات ولم تشاهد التليفزيون حياتها عبارة عن دروس ومذاكرة. 

وأضافت أن اتصال الوزير كان مفاجأة بالنسبة لها وسبب لها فرحة كبيرة، مشيرة إلى أنها ستجتهد بالكلية أيضا وستكون متفوقة بها. 

الاولي علي الدبلومات الفنية، فيتو

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

اعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول)  للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠.٩%.

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).
وفى نظام ٥ سنوات حضر (٢١٥٧٧) طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸,۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات -  عام-  حضر ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩,٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر ٣٠١٥ طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧,٨٤ ٪؜.

 

الاولي علي الدبلومات الفنية، فيتو

كما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.

الاولي علي الدبلومات الفنية، فيتو

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة  ۷۰.۹%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة (٧) طلاب منهم ٣ طالبات و٤ طلاب، ومن محافظة السويس (١) طالبة، ومن محافظة القليوبية (١) طالبة، ومن محافظة البحيرة (٢) طالبة، ومحافظة المنوفية (١) طالبة، ومحافظة الوادى الجديد (٢) طالبة، ومن محافظة الجيزة (٢) طالبة، ومن محافظة الشرقية (٢) طالبة، ومن محافظة بورسعيد (٢) طالبة، ومن محافظة دمياط (٢) طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر (١) طالب، ومن محافظة الدقهلية (١) طالبة، ومن محافظة أسيوط (٢) طالب وطالبة.

ووجه الوزير الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسي، واستكمال العملية التعليمية والعام الدراسي مع الالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقًا للخطة الدراسية.

كما أكد الوزير أن التعليم الفنى نجح بما تم بناؤه من قدرات في تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى بمعدل ۱۲ ساعة يوميًا، و٦ قنوات للتعليم الفنى على قناة (YouTube) لشرح المقررات والمراجعات، كما تم إنشاء وتفعيل منتديات التعليم الفنى لتوفير روابط شرح للدروس والتواصل مع الطلاب، وتفعيل قنوات التعليم الفنى بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية.

وتابع الوزير أنه تم عقد الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية خلال الفترة من ٢٥ مايو إلى ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، حيث تقدم للامتحانات ٧٩٠٦٢٥ طالب وطالبة، وتم عقد الامتحانات في ٢٥٦٢ لجنة، وللعام الثالث على التوالى شارك (۱۸۰۰) من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم طلاب الدبلومات الفنية دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل والبالغ عددهم (١١٤١١٧) طالب وطالبة.

كما بلغ إجمالي من سيقوم بتأدية امتحان الدور الثاني (۱۹۷۸۱۷)، وبلغ إجمالي الراسبين ٣٤٧٩٠ طالب وطالبة (منهم ۳۱۱٣٤ طالبا وطالبة باق للإعادة و٣٦٥٦ طالبا وطالبة غياب كلي ومحروم).

 

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