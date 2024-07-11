مؤشرات البورصة تحصد المكاسب.. خبراء يحللون أهم محاور تطوير سوق المال.. وقواعد جديدة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

البورصة المصرية، استطاعت مؤشرات البورصة المصرية، أن تغلق خلال حركة التداولات في المنطقة الخضراء حيث تماسك المؤشر الرئيسي بأعلى نقطة “27600 نقطة” واغلق المؤشر السبعيني أعلى نقطة عند المستوى 6100 نقطة.

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خبير أسواق مال يكشف عن أسباب تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات

أهم أسباب وعوامل تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات

ومن جانبه كشف الدكتور محمد حسين نصر الدين خبير أسواق المال لــ “فيتو”: عن أهم 5 عوامل أدت إلى تماسك مؤشرات البورصة المصرية خلال حركة التداولات الاسابيع الاخيرة وجاءت كالاتى:

أولا: إعلان شركات الأسمدة والبتروكيماويات عن عودة الغاز لتلك المصانع وعن استقبالها غازات التغذية في تشغيل المصانع التي توقفت في وقت سابق مما ساهم في تماسك مؤشر قطاع الموارد الأساسية بالبورصة المصرية والذي يضم شركات الأسمدة والبتروكيماويات.

ثانيا: عودة فتح المراكز المدينة التي أغلقت قبل إجازة العيد الاضحي وهذا إجراء متبع لدي كافة المستثمرين والبدء بفتح المراكز مرة أخري بعد الإجازات.

الدكتور محمد حسين نصر الدين

ثالثا: إعلان مبدئي عن نتائج أعمال نصف سنوي للشركات والتي أظهرت إيجابية خلال النصف الأول من العام 2024.

رابعا: تحسن المؤشرات الاقتصادية مما تنعكس علي عودة شراء الأجانب خاصة بعد إعلان وكالة فيتش العالمية.

خامسا: تحسن المؤشرات الاقتصادية مما تنعكس علي عودة شراء الأجانب خاصة بعد إعلان مؤسسة فيتش العالمية.

أسباب إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بجلسه اليوم

وأعلنت البورصة المصرية عن إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية بدءا من جلسة تداول اليوم الموافق 10 /07 /2024، كما أشارت البورصة المصرية في بيان لها، إلى إن هذا الإيقاف جاء في ظل المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ 09/07/2024 بشأن الرد على استفسارات البورصة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال حركة التداولات

البورصة المصرية، واستكملت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 10 يوليو 2024، حيث احتلت مجموعة من الأسهم قائمة الأكثر ارتفاعا وانخفاضا على حركة التداولات اليوم بالبورصة المصرية، حسب موقع البورصة بجلسة تداولات اليوم، كالتالي.

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الأسهم الأكثر ارتفاعا

العز للبورسلين.

رمكو.

غاز مصر.

شمال الصعيد.

إسماعيلية للدواجن.

الأسهم الأكثر انخفاضا

حديد عز.

وادي كوم إمبو.

أبوقير.

ايه كابيتال القابضة.

البورصة المصرية تصدر قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها

أصدر اليوم أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية قرارا رقم 795 لسنة 2024 بإصدار قواعد تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها بالبورصة المصرية، حيث وافق مجلس إدارة البورصة المصرية على قواعد تداول تلك الشهادات، كما وضع مجلس إدارة شركة "تسويات لخدمات التقاص" قواعد إجراء التسوية بالتنسيق مع البورصة المصرية، وقد تم التنسيق والتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد قواعد التداول وقواعد إجراء التسوية وبدء العمل بهما.

وأشاد رئيس البورصة المصرية بالدور البناء الذي قامت به الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع الإطار التشريعي للتعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والعقود الآجلة لها، حيث قامت بإصدار قواعد القيد والشطب، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، وأيضا معايير قيد جهات التحقيق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.



