الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة: إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب

الحديد والصلب المصرية،
الحديد والصلب المصرية، فيتو

أعلنت البورصة المصرية عن إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية بدءا من جلسة تداول اليوم الموافق 10 /07 /2024.

وأشارت البورصة المصرية في بيان لها، إلى إن هذا الإيقاف جاء في ظل المخاطبة الصادرة من البورصة للشركة بتاريخ 09/07/2024 بشأن الرد على استفسارات البورصة مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان. 

تداولات جلسة الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35%  عند مستوى 24568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 35105 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56%  عند مستوى 12350 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 6315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% عند مستوى 9156 نقطة. 

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2777 نقطة. 

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

 واصلت مؤشرات البورصة  ارتفاعها في ختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح  رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.920 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 28466 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 34980 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 12301 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6314 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 9149 نقطة. 

وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2756 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.917 تريليون جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% عند مستوى 28411 نقطة. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54%عند مستوى 34802 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66%  عند مستوى 12276 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 6279 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% عند مستوى 9127 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% عند مستوى 2752 نقطة. 

تداولات جلسة بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة الصعود بختام  تعاملات  الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.923 تريليون جنيه، لتربح نحو 15 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 28602 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76%عند مستوى 35330 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.83%  عند مستوى 12359 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% عند مستوى 6269 نقطة.

وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة. 91% عند مستوى 9140 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2770 نقطة.

البورصة، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البورصة المصرية الحديد والصلب البورصة جلسة تداول شركة الحديد والصلب شركة الحديد والصلب المصري

مواد متعلقة

مراحل حياة الإنسان، تفسير الشعراوي للآية 55 من سورة طه

شيخ الأزهر: ‏سيكتب التاريخ ما يحدث لأهل فلسطين دمًا ودموعًا في أسود صفحاته

بصوت ملائكي أبكى المصلين، دعاء ليلة القدر من مسجد المدينة بالإسكندرية للشيخ مصطفى حسين (فيديو)

بلتون المالية القابضة تتصدر أسهم السوق الرئيسي بقيم التداول نهاية الأسبوع

تراجع أسعار الحديد اليوم الجمعة 5-4-2024 في الأسواق

مصر الوطنية للصلب - عتاقة تتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة بنهاية الأسبوع

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية ليلة القدر بمسجد الإمام البوصيري

مساجد غرب الإسكندرية تكتظ بالمصلين في ليلة 25 من رمضان (صور)

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

شيخ الأزهر: أتمنى ترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير لتعليم التلاميذ القرآن (فيديو)

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

أسعار الدواجن اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

موعد أولى جلسات محاكمة عباس أبو الحسن بتهمة القتل الخطأ

منوعات

المزيد

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

نقابة عمّال سامسونج في كوريا الجنوبية تعلن "إضرابًا مفتوحًا" عن العمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

تعرف على سعر السكر اليوم الاربعاء

تعرف على أسعار القصدير اليوم الاربعاء

مواعيد وأماكن سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تأسس لمواجهة الاتحاد السوفييتي ويضم 3.5 مليون جندي.. مراحل تطور حلف الناتو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

ما السن أو المرحلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفالته؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية