الأربعاء 10 يوليو 2024
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اقتصاد

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بجلسة اليوم الاربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

حركة تداولات جلسة الاربعاء 10 يوليو 2024 

  • صعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35%  عند مستوى 24568 نقطة.
  • ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35%  عند مستوى 6315 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% عند مستوى 9156 نقطة، 
  • وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2777 نقطة.

 

 

 

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وخلال السطور التالية تعرض “فيتو”، التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم.

 

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التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 ، فيتو 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية؛ حيث شهد المؤشر ارتفاعا عند المستوى  24568 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 28800 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 29000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

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التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

على الرسم البياني اليومي افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 6315 بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد لحالي وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 7300 و7500 و8000  نقطة من منظور قصير الآجل ليبقى الاتجاه الصاعد قائمًا طالما ظل التداول أعلى القاع المتكون عند 5500 نقطة. 

 

 

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