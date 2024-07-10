البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال 60 دقيقة تداولات

البورصة المصرية، استكملت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بحركة تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 10 يوليو 2024، حيث احتلت مجموعة من الأسهم قائمة الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بـمرور 60 دقيقة على حركة التداولات اليوم بالبورصة المصرية، حسب موقع البورصة بجلسة تداولات اليوم، كالتالي.

اقرأ التالى: 90 دقيقة بورصة، القطاعات المتصدرة لحركة التداولات بجلسة اليوم

الأسهم الأكثر ارتفاعا

العز للبورسلين.

رمكو.

غاز مصر.

شمال الصعيد.

إسماعيلية للدواجن.

الأسهم الأكثر انخفاضا

حديد عز.

وادي كوم إمبو.

أبوقير.

ايه كابيتال القابضة.

حركة تداولات جلسة الاربعاء 10 يوليو 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% عند مستوى 24568 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 6315 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% عند مستوى 9156 نقطة،

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% عند مستوى 2777 نقطة.