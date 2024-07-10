إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة بغزة
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية مساء اليوم الأربعاء، أن جنديين إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة بانفجار عبوة ناسفة خلال هجوم على حي الصبرة بغزة.
من ناحية أخرى، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – تفجير عبوة مضادة للأفراد بقوة هندسية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في حي البرازيل شرق رفح.
كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38295 شهيدا.
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و208 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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