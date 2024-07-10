الأربعاء 10 يوليو 2024
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خارج الحدود

العدوان على غزة، قصف إسرائيلي يستهدف وسط وغرب رفح

مدفعية الإحتلال الإسرائيلي،
مدفعية الإحتلال الإسرائيلي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا  يستهدف مخيمي يبنا والشابورة وسط مدينة رفح.

 

قصف إسرائيلي على رفح  

وأكدت التقارير أن مروحيات تابعة لجيش الاحتلال  تقصف حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة .
 

 14 شهيدا منذ الفجر بقصف وسط وجنوبي القطاع

 وفي السياق ذاته أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 14 فلسطينيا منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية على مناطق عدة وسط وجنوبي قطاع غزة.

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رفح جيش الاحتلال الشابورة قطاع غزة

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