غارة إسرائيلية على بلدة طيرحرفا اللبنانية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استشهد 4 مواطنين لبنانيين، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية، وفي قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف مركبة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مواقع في بلدة المحمودية في منطقة جزين جنوبي لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، فيما استهدفت غارة إسرائيلية إحدى النقاط في محيط بانياس، وتسببت الغارة بأضرار مادية.

حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.