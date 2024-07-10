الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارة إسرائيلية على بلدة طيرحرفا اللبنانية

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استشهد 4 مواطنين لبنانيين، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية، وفي قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف مركبة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مواقع في بلدة المحمودية في منطقة جزين جنوبي لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، فيما استهدفت غارة إسرائيلية إحدى النقاط في محيط بانياس، وتسببت الغارة بأضرار مادية.

حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

txt

4 شهداء في قصف إسرائيلي على لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان الطيران الحربي الاسرائيلي جيش الاحتلال

مواد متعلقة

4 شهداء في قصف إسرائيلي على لبنان

إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل

نور الهدى.. أسرار مثيرة في حياة أم كلثوم لبنان.. حققت شهرة طاغية بالغناء والتمثيل داخل مصر.. وحكم قراقوش أعادها إلى بلادها

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال بوابة نتيجة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2024، 26 طالبا بقائمة الأوائل

مباشر الآن، نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعرف خطوات الحصول عليها

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 70.9%

بسبب تخفيف الأحمال، خبير اقتصادي يطالب الحكومة باقتراض 3 مليارات دولار من البنك المركزي

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يناقش الدروس المستفادة من الهجرة النبوية

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

المزيد
الجريدة الرسمية