4 شهداء في قصف إسرائيلي على لبنان

استشهد 4 مواطنين لبنانيين، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قبالة حدود لبنان الجنوبية، وفي قصف نفذته مسيرة إسرائيلية واستهدف مركبة في الجانب السوري من الحدود مع لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، مواقع في بلدة المحمودية في منطقة جزين جنوبي لبنان، على ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، فيما استهدفت غارة إسرائيلية إحدى النقاط في محيط بانياس، وتسببت الغارة بأضرار مادية.

حزب الله يعلن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت بإطلاق أكثر من 30 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

ودوت صافرات الإنذار في مواقع عدة بـ الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" عن عدة عمليات نفذها ضد مواقع عسكرية إسرائيلية طالت تجهيزات تجسسية في موقع الراهب وقاعدة نيمرا غرب طبريا ومقر عمليات جوية في قاعدة ‏ميرون.

وقال الحزب اللبناني في بيانات منفصلة: "استهدف‏ المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 8:45 صباح اليوم، التجهيزات ‏التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها".