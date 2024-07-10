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اقتصاد

شركة الحديد والصلب تكشف حقيقة تنفيذ مدينة عالمية على أراضيها باستثمارات 200 مليار جنيه

الحديد والصلب المصرية،
الحديد والصلب المصرية، فيتو

كشفت شركة  الحديد والصلب المصرية حقيقة ما تم تداوله بإحدى وسائل الإعلام تحت عنوان “تنفيذ مدينة التبين العالمية على مساحة 2000 فدان على أراضي الحديد والصلب بتحالف مصري خليجي باستثمار يقارب 200 مليار جنيه”.

وأشارت الشركة في بيان للبورصة اليوم، إلى أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، والشركة تدرس أفضل الطرق الاستثمارية للاستفادة من الأرض عن طريق إحدى المكاتب الاستشارية المتخصصة لتحقيق أقصى عائد ممكن لتغطية الخسائر.

وأضافت، أنه لم يتقدم أحد بعرض شراء لسهم شركة الحديد والصلب المصرية، ولا توجد أية أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.

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