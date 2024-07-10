البورصة المصرية تكشف القطاعات المتصدرة لمنتصف حركة تداولات جلسة اليوم

البورصة المصرية، تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بحركة تعاملات منتصف اليوم الاربعاء، حيث تصدر قطاع البنوك حركة التداولات بقيمة 224.210.078 جنيه، بنسبة 23.65 %، بإجمالى 62 ألف عملية تداول بحركة التداولات.

قطاعات البورصة، فيتو

حركة تداولات جلسة الاربعاء 10 يوليو 2024

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37 % عند مستوى 28.360.59 نقطة.

هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.30 % عند مستوى 6.296.05 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31 % عند 9.121.36 مستوى نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% عند مستوى 2.749.22 نقطة.

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حركة التداولات، فيتو

البورصة المصرية تطلق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي

جدير بالذكر أن إدارة البورصة المصرية أعلنت عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت اسم "منصة حوار البورصة"، بحيث تتضمن نموذجا لتلقي المقترحات وأيضا الموضوعات تحت الدراسة مع نموذج لإبداء الرأي بشأنها، وذلك لتلقي آراء كافة عناصر السوق تعزيزًا للمشاركة التفاعلية وإثراء لعملية اتخاذ القرار.

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