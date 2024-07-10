الكهرباء تضع اللمسات النهائية لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال.. إصدار أوامر بعدم قطع الكهرباء في عدد من المحافظات.. انتهاء العمل بالخطة الأسبوع الثالث من يوليو.. وانتظام ضخ الوقود للمحطات

تضع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اللمسات النهائية لوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال علي الشبكة القومية الكهرباء بعد معاناة استمرت أكثر من عام بسبب نقص كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

أوامر وقف تخفيف الأحمال بالمحافظات

وأصدر مركز التحكم القومي للكهرباء أوامر لشركات توزيع الكهرباء بوقف خطة العمل بخطة تخفيف الأحمال بعدد من المحافظات بصورة يومية وذلك في إطار خطة الدولة لاختبار قوة تحمل الشبكة القومية لعدم قطع الكهرباء، واختيار كفاءة الشبكة يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال المقرر لها الأسبوع الثالث من يوليو الجاري تزامنا مع زيادة كميات الوقود الواردة لمحطات تشغيل الكهرباء.

انتظام ضخ الوقود لمحطات توليد الكهرباء

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في مراحل تنفيذ تخفيف الأحمال بشكل كبير بعد دخول كميات الوقود التي تم توفيرها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيرا إلي أنه يجري العمل على انتظام تشغيل التيار الكهربائي على كافة محافظات الجمهورية مع دخول كافة كميات الوقود المتفق عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وحتى اللحظة لم تصدر أي تعليمات رسمية من مركز التحكم القومي للكهرباء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال نهائيا حتى الآن.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدور الهام والمحورى لقطاع الكهرباء حيث يعتبر تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى، لانها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإهتمام الكامل بتحسين جودة التغذية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموطن، وحسم شكاوى المواطنين من خلال المنظومة المتكاملة الموجودة بالوزارة وخفض نسبة الفقد، مؤكدًا على استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملين في القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربابائية

وأضاف أنه جار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربابائية وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة وذلك من خلال توفير خدمات الكهرباء ذات جودة عالية وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

قرض لسداد مستحقات الهيئة المصرية للبترول

من جانبها أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر على توفير السيولة النقدية لقطاع البترول حتى يتمكن من توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، استعدادا لانتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.

وحصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر على قرض بنحو 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مدبولي، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والمالية بوضع حل دائم لمشكلة انقطاع الكهرباء، مشيرا إلي أنه “تم تقديم حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك”.