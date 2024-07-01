الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل يتسبب تخفيف الأحمال في أعطال الشبكة؟ الكهرباء تكشف مفاجأة (فيديو)

أزمة تخفيف أحمال
أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو
ads

أزمة انقطاع الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "مع توافر شحنات الغاز الطبيعي والمازوت للمحطات ستنتهي أزمة تخفيف الأحمال".

تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ابتداءً من اليوم سيتم العودة لتخفيف احمال الكهرباء لمدة ساعتين فقط".

أزمة تخفيف احمال الكهرباء، فيتو

هل تزيد فترة انقطاع الكهرباء عن ساعتين؟

ولفت إلى أن استهلاك المواطنين من الكهرباء تعدى الـ36 ألف ميجا وات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه مع تكرار فصل وتوصيل التيار الكهربائي تحدث بعض الأعطال في الشبكة بعيدا عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود بالمحطات.

البترول تكشف أخبارا سارة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)

الكهرباء تعلن بدء التشغيل التجاري للمحطة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات كوم أمبو - أسوان

أعطال الكهرباء وتحرك فرق الطوارئ 

وأوضح: "لو زادت فترة انقطاع الكهرباء عن ساعتين سيكون بسبب مشاكل أو أعطال في الشبكة والناتجة عن الفصل والتوصيل، ولكن فرق الطوارئ ستتحرك بسرعة لحل أي مشكلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تخفيف الأحمال تخفيف احمال الكهرباء ازمة تخفيف احمال الكهرباء الكهرباء اعطال الكهرباء ازمة انقطاع الكهرباء

مواد متعلقة

البترول تكشف أخبارا سارة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء (فيديو)

الكهرباء: استثمار 42 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة وتحسين جودة التغذية

الكهرباء تعلن تغيير خطة تخفيف الأحمال رسميا

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين 1-7-2024 في ختام التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية