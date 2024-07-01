هل يتسبب تخفيف الأحمال في أعطال الشبكة؟ الكهرباء تكشف مفاجأة (فيديو)

أزمة انقطاع الكهرباء، قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "مع توافر شحنات الغاز الطبيعي والمازوت للمحطات ستنتهي أزمة تخفيف الأحمال".

تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ابتداءً من اليوم سيتم العودة لتخفيف احمال الكهرباء لمدة ساعتين فقط".

أزمة تخفيف احمال الكهرباء، فيتو

هل تزيد فترة انقطاع الكهرباء عن ساعتين؟

ولفت إلى أن استهلاك المواطنين من الكهرباء تعدى الـ36 ألف ميجا وات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه مع تكرار فصل وتوصيل التيار الكهربائي تحدث بعض الأعطال في الشبكة بعيدا عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود بالمحطات.

أعطال الكهرباء وتحرك فرق الطوارئ

وأوضح: "لو زادت فترة انقطاع الكهرباء عن ساعتين سيكون بسبب مشاكل أو أعطال في الشبكة والناتجة عن الفصل والتوصيل، ولكن فرق الطوارئ ستتحرك بسرعة لحل أي مشكلة".