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الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

تخفيف الاحمال
تخفيف الاحمال

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرارات وقف تخفيف الأحمال التي يصدرها مركز التحكم القومي للكهرباء بعدد من المحافظات بصورة يومية تأتي في إطار خطة الدولة لاختبار قوة تحمل الشبكة القومية لعدم قطع الكهرباء تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب محافظات الجمهورية

اسباب صدور قرارات بوقف تخفيف الأحمال


وأضافت المصادر أن اختيار كفاءة الشبكة يأتي في إطار قرار مجلس الوزراء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال المقرر لها الأسبوع الثالث من يوليو الجاري تزامنا مع زيادة كميات الوقود الواردة لمحطات تشغيل الكهرباء.


وأشارت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تراجع في مراحل تنفيذ تخفيف الأحمال بشكل كبير بعد دخول كميات الوقود التي تم توفيرها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

موعد انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال


وأشارت إلى أنه يجري العمل على انتظام تشغيل التيار الكهربائي على كافة محافظات الجمهورية مع دخول كافة كميات الوقود المتفق عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وحتى اللحظة لم تصدر أي تعليمات رسمية من مركز التحكم القومي للكهرباء بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال نهائيا حتى الآن.
 

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