الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر، حملة ترويجية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء والتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهري والإبلاغ عن حالات سرقة التيار الكهربائي، وذلك ضمن النشرة التعريفية التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقضاء على أزمة تخفيف الاحمال.

حملات الكهرباء لضبط سارقي التيار

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنها لن تتواني في مواجهة سرقة التيار الكهربائي من خلال تثيف حملات التفتيش وفرض العقوبات الصارمة علي سارقي التيار، وطالبت المواطنين بالإبلاغ فورا عن عمليات لسرقة التيار.

حلول الكهرباء لانتهاء ازمة تخفيف الأحمال

وأوضحت الشركة أنه في حالة التوفير بنسبة 10% من الاستهلاك سيتم القضاء على أزمة تحفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء دون اللجوء لشراء كميات إضافية من الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وتوفير الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء في المحطات.