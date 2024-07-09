الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، حيث انخفض سعر العنب البناتي نحو جنيهين، والشمام بنحو جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي6.5 : 7.5  جنيه
سعر العنب بناتي أصفر15 25 جنيهًا
سعر عنب بناتي أحمر20 35 جنيهًا
سعر عنب رومي أحمر14 : 20 جنيهًا
سعر عنب أسود20 30 جنيهًا
سعر عنب كرمسن2030 جنيهًا
سعر تفاح مصري15 : 27 جنيهًا
سعر تفاح أمريكي40 90 جنيهًا
تين برشومي15 : 20 جنيهًا
سعر الكانتلوب8 14 جنيهًا
سعر الشمام11: 13 جنيهًا
سعر المانجو15 : 70 جنيهًا
سعر البطيخ24 80 جنيهًا
سعر الخوخ بلدي20 50 جنيهًا
سعر البرقوق30 50 جنيهًا
سعر الكمثرى75 125 جنيهًا
سعر الموز البلدي / المستورد8 : 60 جنيهًا
txt

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يتراجع 5 جنيهات بسوق العبور

txt

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح البلدي والعنب في سوق العبور

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الفاكهة سعر الفاكهة سعر الفواكه اسعار الفواكه سعر المانجو اسعار المانجو اسعار البطيخ سعر البطيخ سعر المشمش سعر البرقوق سعر التفاح سعر العنب سوق العبور أسعار العنب

مواد متعلقة

ملكة الفواكه تغزو الأسواق.. النعومي تتربع على عرش المانجو كأغلى الأنواع وصديقة الأقل.. وشعبة الفاكهة تزف بشرى لعشاقها

أسعار الفاكهة اليوم، التين البرشومي يبدأ من 15 جنيهًا بسوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

شعبة الفاكهة: "المانجو في متناول الجميع هذا الموسم"

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

وزير الرياضة السعودي: ليفربول رفض عرضا فلكيا لبيع محمد صلاح

مدبولي: شهادة وزير التعليم سليمة 100% وليست مزورة

الكهرباء تكشف حقيقة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

استقالة وزير المالية من عضوية مجلس إدارة شركة طلعت مصطفى

منوعات

المزيد

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

المزيد
الجريدة الرسمية