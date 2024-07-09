أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الثلاثاء، الموافق 9 يوليو 2024، تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، حيث انخفض سعر العنب البناتي نحو جنيهين، والشمام بنحو جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

سعر الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض أسعار الفواكه في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر برتقال صيفي 6.5 : 7.5 جنيه سعر العنب بناتي أصفر 15 : 25 جنيهًا سعر عنب بناتي أحمر 20 : 35 جنيهًا سعر عنب رومي أحمر 14 : 20 جنيهًا سعر عنب أسود 20 : 30 جنيهًا سعر عنب كرمسن 20 : 30 جنيهًا سعر تفاح مصري 15 : 27 جنيهًا سعر تفاح أمريكي 40 : 90 جنيهًا تين برشومي 15 : 20 جنيهًا سعر الكانتلوب 8 : 14 جنيهًا سعر الشمام 11: 13 جنيهًا سعر المانجو 15 : 70 جنيهًا سعر البطيخ 24 : 80 جنيهًا سعر الخوخ بلدي 20 : 50 جنيهًا سعر البرقوق 30 : 50 جنيهًا سعر الكمثرى 75 : 125 جنيهًا سعر الموز البلدي / المستورد 8 : 60 جنيهًا