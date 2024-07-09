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اقتصاد

المافيا تتحكم، شعبة الخضراوات تكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق

أسباب ارتفاع أسعار
أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق، فيتو

ارتفعت أسعار البطاطس في الأسواق لتصل إلى 30 جنيهًا، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فما هي أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في السوق؟

أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق، فيتو

السبب في ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السبب في ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق يرجع إلى قلة الكميات المعروضة منها مع زيادة طلبات الشراء.

أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق، فيتو

مواسم حصاد البطاطس انتهت في شهر مايو الماضي

وأوضح «النجيب» أن مواسم حصاد البطاطس انتهت في شهر مايو الماضي، لذلك يعتمد السوق المحلي على المخزون الاستراتيجي للبطاطس في المخزن لدى كبار التجار، حيث لم يعد لدى المزارعين أي كميات من البطاطس، حيث يتم بيع البطاطس بعد حصادها مباشرة لكبار التجار والمصدرين.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، فيتو

الشعبة طالبت مرارًا من الحكومة ضرورة تنظيم الحالة التصديرية للمنتجات الزراعية

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة أن الشعبة طالبت مرارًا من الحكومة ضرورة تنظيم الحالة التصديرية للمنتجات الزراعية، خاصة للخضراوات الاستراتيجية والبطاطس تعد من هذه المحاصيل، التي لا يستغني عنها المواطنين مثل الطماطم والبصل.

أسباب ارتفاع سعر البطاطس في الأسواق، فيتو

محصول البطاطس من الموسم الجديد سيطرح في شهر نوفمبر المقبل

وأشار إلى أن محصول البطاطس من الموسم الجديد سيطرح في شهر نوفمبر المقبل، ولكن حتى الآن لدينا نقص في الكميات المعروضة من البطاطس في الأسواق، وهذا هو السبب في ارتفاع أسعارها.

أسباب ارتفاع سعر البطاطس في الأسواق، فيتو

ضرورة متابعة كميات البطاطس في أماكن التخزين لتجنب زيادة الأسعار

وطالب «النجيب» بضرورة متابعة ومراقبة كميات المنتجات المطروحة في الأسواق مثل البطاطس، وخاصة في أماكن التخزين، لتجنب نقص المعروض في بعض الأوقات مع زيادة الطلب، وزيادة الأسعار بصورة كبيرة، حيث يتحكم العرض والطلب في سعر البطاطس.

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