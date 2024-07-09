أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024؛ تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.
أبرز التحركات في أسعار الخضار اليوم
واصل سعر البطاطس الارتفاع في سوق العبور، إذ ارتفعت بنحو 2.5 جنيه عن سعرها السابق، كما ارتفع سعر كل من الخيار بنحو جنيهين، البامية بنحو 5 جنيهات، الليمون بنحو جنيهين.
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء
«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024، في الجدول الآتي:
الصنف
السعر
|سعر الطماطم
|5 : 11 جنيهًا
|سعر البطاطس
|12 : 20 جنيهًا
|سعر البصل
|4 : 9 جنيهات
|سعر الفلفل الرومي
|8 : 14 جنيهًا
|سعر الباذنجان بلدي
|7 : 10 جنيهات
|سعر البامية
|15 : 30 جنيهًا
|سعر الثوم
|40 : 60 جنيهًا
|سعر خيار بلدي
|8: 12 جنيهًا
|سعر الفاصوليا
|14 : 20 جنيهًا
|سعر الليمون بلدي
|10: 22 جنيهًا
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