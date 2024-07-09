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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور، سجل  سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024؛ تباينًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار اليوم 

واصل سعر البطاطس الارتفاع في سوق العبور، إذ ارتفعت بنحو 2.5 جنيه عن سعرها السابق، كما ارتفع سعر كل من الخيار بنحو جنيهين، البامية  بنحو 5 جنيهات، الليمون بنحو جنيهين.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024،  في الجدول الآتي:

 

الصنف

السعر

سعر الطماطم5 : 11 جنيهًا
سعر البطاطس12 : 20 جنيهًا
سعر البصل4 : 9 جنيهات
سعر الفلفل الرومي8 :  14 جنيهًا
سعر الباذنجان بلدي7 : 10 جنيهات
سعر البامية15 : 30 جنيهًا
سعر الثوم40 : 60 جنيهًا
سعر خيار بلدي8: 12 جنيهًا
سعر الفاصوليا14 : 20 جنيهًا
سعر الليمون بلدي10: 22 جنيهًا
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أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

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