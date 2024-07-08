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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل  سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024؛ استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار اليوم 

واصل سعر الطماطم الارتفاع في سوق العبور، إذ ارتفعت بنحو 50 قرشًا عن سعرها السابق، كما ارتفع سعر كل من البطاطس بنحو 50 قرشًا، البصل بنحو جنيه، الباذنجان بلدي بنحو جنيه، الفلفل الرومي بنحو جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف

السعر

سعر الطماطم5 : 11 جنيهًا
سعر البطاطس11.5 : 17.5 جنيه
سعر البصل3.5 : 9 جنيهات
سعر الفلفل الرومي7 :  15 جنيهًا
سعر الباذنجان بلدي4 : 10 جنيهات
سعر البامية15 : 25 جنيهًا
سعر الثوم40 : 60 جنيهًا
سعر خيار بلدي8: 10 جنيهات
سعر الفاصوليا14 : 20 جنيهًا
سعر الليمون بلدي10: 20 جنيهًا
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أبرزها الطماطم والبصل، ارتفاع 5 أصناف من الخضراوات الرئيسية في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، البامية تسجل 20 جنيهًا في سوق العبور

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