أسعار الخضراوات اليوم الإثنين، الطماطم تواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024؛ استقرارًا ملحوظًا، داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الخضار اليوم

واصل سعر الطماطم الارتفاع في سوق العبور، إذ ارتفعت بنحو 50 قرشًا عن سعرها السابق، كما ارتفع سعر كل من البطاطس بنحو 50 قرشًا، البصل بنحو جنيه، الباذنجان بلدي بنحو جنيه، الفلفل الرومي بنحو جنيه.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

الصنف السعر سعر الطماطم 5 : 11 جنيهًا سعر البطاطس 11.5 : 17.5 جنيه سعر البصل 3.5 : 9 جنيهات سعر الفلفل الرومي 7 : 15 جنيهًا سعر الباذنجان بلدي 4 : 10 جنيهات سعر البامية 15 : 25 جنيهًا سعر الثوم 40 : 60 جنيهًا سعر خيار بلدي 8: 10 جنيهات سعر الفاصوليا 14 : 20 جنيهًا سعر الليمون بلدي 10: 20 جنيهًا